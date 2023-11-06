RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава Міноборони Німеччини заявив, що ракети Taurus "не змінять правила гри" в Україні

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 12:28
Глава Міноборони Німеччини заявив, що ракети Taurus
Борис Пісторіус (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що ракети Taurus "не змінять правила гри" у війні РФ проти України. Про це він повідомив на конференції NATO Talk у Берлін.

За його словами, він не думає, що ракети цього типу стануть "геймченджером".

Він зазначив, що поки що не може нічого оголосити щодо Taurus, а Німеччина "не повинна ігнорувати власні інтереси".

"Уряд має перевірити кожен крок щодо постачання збройових систем, і рішення даються дуже нелегко. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система", – сказав Пісторіус.

Глава відомства наголосив, що Німеччина сьогодні є другим постачальником зброї Україні після США.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника.

Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше півтисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, у тому числі полегшена KEPD-150.

Читайте також: Воллес: Німеччина має дати Україні крилаті ракети

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинавійськова допомогаборис пісторіусTaurus

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 