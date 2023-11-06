Глава Міноборони Німеччини заявив, що ракети Taurus "не змінять правила гри" в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що ракети Taurus "не змінять правила гри" у війні РФ проти України. Про це він повідомив на конференції NATO Talk у Берлін.

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За його словами, він не думає, що ракети цього типу стануть "геймченджером".

Він зазначив, що поки що не може нічого оголосити щодо Taurus, а Німеччина "не повинна ігнорувати власні інтереси".

"Уряд має перевірити кожен крок щодо постачання збройових систем, і рішення даються дуже нелегко. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система", – сказав Пісторіус.

Глава відомства наголосив, що Німеччина сьогодні є другим постачальником зброї Україні після США.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника.



Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.



Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше півтисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, у тому числі полегшена KEPD-150.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотальної замінованості території штурмів Німеччина відмовляється надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Глава МЗС Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО.

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