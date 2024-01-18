Бундестаг проголосує за передавання Україні TAURUS у лютому. Це тиск на Шольца — нардеп від СН

Чернєв заявив, що німецький парламент не відмовлявся передавати далекобійні ракети TAURUS Україні

Олаф Шольц (Фото: EPA/Filip Singer)

Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що голосування Бундестагу за передавання Україні далекобійних ракет TAURUS, швидше за все, відбудеться до 22 лютого. Про це він написав у Facebook.

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Раніше Бундестаг провалив голосування за резолюцію щодо передачі ракет Силам оборони, рішення підтримали 178 депутатів, 486 виступили проти, троє утрималися.

За його словами, це був окремий законопроєкт частини німецької опозиції, який вона хотіла винести на голосування без погодження з іншими політичними силами.

Він зазначив, що документ був відхилений не по суті, а через порушення процедури та спроби використати голосування для партійної реклами.

Чернєв заявив, що план внесення резолюції від усіх фракцій на розгляд Бундестагу залишається чинним.

"Скоріш за все голосування відбудеться до 22 лютого. Отже, підготовка до "штурму" офісу Шольца триває", – написав нардеп.

Резолюція Бундестагу не означатиме автоматичного передавання ракет. Це політична декларація про наміри, оскільки остаточне рішення ухвалюється на рівні уряду Німеччини — його мають ухвалити міністр оборони Борис Пісторіус та канцлер Олаф Шольц.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

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