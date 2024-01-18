Бундестаг проголосует за передачу Украине TAURUS в феврале. Давление на Шольца — нардеп СН

Олаф Шольц (Фото: EPA/Filip Singer)

Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что голосование Бундестага за передачу Украине дальнобойных ракет TAURUS, скорее всего, состоится до 22 февраля. Об этом он написал в Facebook.

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Ранее Бундестаг провалил голосование за резолюцию о передачу ракет Силам обороны, решение поддержали 178 депутатов, 486 выступили против, трое воздержались.

По его словам, это был отдельный законопроект части немецкой оппозиции, который она хотела вынести на голосование без согласования с другими политическими силами.

Он отметил, что документ был отклонен не по сути, а из-за нарушения процедуры и попытки использовать голосование для партийной рекламы.

Чернев заявил, что план внесения резолюции от всех фракций на рассмотрение Бундестага остается в силе.

"Скорее всего, голосование произойдет до 22 февраля. Итак, подготовка к "штурму" офиса Шольца продолжается", — написал нардеп.

Резолюция Бундестага не будет означать автоматическую передачу ракет. Это политическая декларация о намерениях, так как окончательное решение принимается на уровне правительства Германии — его должны будут принять министр обороны Борис Писториус и канцлер Олаф Шольц.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия продолжала последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

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