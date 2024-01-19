У Шольца все еще против поставок ракет Taurus. Депутат: Лучше отказаться пока от передачи

Йоханнес Арльт (Фото: German Bundestag)

Депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), член Комитета по вопросам обороны Йоханнес Арльт видит ряд негативных последствий для Бундесвера в случае принятия решения о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Также в эфире радиовещателя Deutschlandfunk он подчеркнул, что Германия располагает ограниченным количеством ракет этого типа.

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Арльт заявил, что в Бундестаге в течение последних месяцев шло обсуждение передачи Украине ракет Taurus, однако, по его словам, "не все [из ракет этого типа] готовы [к эксплуатации]".

Он отметил, что в случае передачи этого вооружения для нужд украинской армии – в Германии они "исчезнут", а страна пока "не имеет возможности производить их снова в обозримом будущем и пополнять ими наши запасы или поставлять больше".

"Поэтому я считаю, что в контексте наших союзнических обязательств перед НАТО, целей планирования НАТО и мер безопасности, которые мы должны принимать, нам было бы лучше отказаться пока от поставок этих крылатых ракет Taurus", – подчеркнул чиновник.

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В то же время немецкий депутат считает, что передача ракет Украине предоставит украинским военным "определенное оперативное и тактическое облегчение".

"Украина доказала, что она очень креативная и может разворачивать оружие очень хорошо, даже если мы в это не верили раньше", – отметил он.

Кроме этого, Арльт добавил, что Германия в процессе оказания помощи Украине "очень далеко впереди, в отличие от других стран, таких как Франция, которые, к сожалению, делают лишь очень минимальные взносы и, безусловно, могли бы делать больше".

СПРАВКА Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении у ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении у ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия продолжала последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

17 января Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину дальнобойных ракет Taurus.

Народный депутат Чернев заявил, что голосование Бундестага за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, скорее всего, состоится до 22 февраля.

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