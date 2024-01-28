Шольц закликав ЄС збільшити допомогу Україні: Внесок ФРН більший половини суми всіх країн

Німецький канцлер Шольц закликав країни Європейського Союзу збільшити свою допомогу Україні та наголосив, що світ перебуває у дуже важливому моменті

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держави-члени Європейського Союзу повинні значно збільшити свою допомогу, яку надають Україні для боротьби з агресією Росії, адже майбутня допомога від ФРН для України становитиме 7 млрд євро, що, за його словами більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом. Про це він сказав під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини, передає RND.

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"Ми зараз перебуваємо у дуже важливому моменті", — зазначив Шольц.

За його словами, у 2024 році Німеччина планує надати 7 млрд євро допомоги України, що більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом.

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"Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку. Меседж для Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться", — додав німецький канцлер.

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що його країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

26 січня Пісторіус заявив, що Росія перейшла на військову економіку, але це не потрібно його країні.

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