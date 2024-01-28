Шольц призвал ЕС увеличить помощь Украине: Вклад ФРГ больше половины суммы всех стран

Немецкий канцлер Шольц призвал страны Европейского Союза увеличить свою помощь Украине и подчеркнул, что мир находится в очень важном моменте

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства-члены Европейского Союза должны значительно увеличить свою помощь, которую предоставляют Украине для борьбы с агрессией России, ведь будущая помощь от ФРГ для Украины составит 7 млрд евро, что, по его словам более чем половина суммы всех других государств ЕС вместе. Об этом он сказал во время выступления на конференции европейских делегатов Социал-демократической партии Германии, передает RND.

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"Мы сейчас находимся в очень важном моменте", – отметил Шольц.

По его словам, в 2024 году Германия планирует предоставить 7 млрд евро помощи Украины, что более половины суммы всех других государств ЕС вместе.

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"Не может быть правильным, что у Германии такая большая доля. Меседж для Путина должен заключаться в том, что он может не ожидать, что европейская и американская поддержка Украины уменьшится", — добавил немецкий канцлер.

19 января Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 тысяч военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

26 января Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику, но это не нужно его стране.

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