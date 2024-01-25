Шольц: Ми маємо визнати — простого рішення війни не передбачається. Річ не в переговорах

Шольц застеріг від думки, що війна триває лише через відсутність переговорів між Україною та Росією

Олаф Шольц (Фото: EPA / Filip Singer)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що простого рішення війни Росії проти України не слід очікувати. Про це він повідомив на пресконференції.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, не варто думати, що війна триває лише через відсутність переговорів між Москвою та Києвом.

"Жодна країна не прагне миру більше, ніж Україна. Але після двох років війни ми також повинні визнати, що простого рішення не передбачається. У будь-якому випадку Путін може покласти край цій війні будь-якої миті", — сказав Шольц.

Він зазначив: якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати.

"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки необхідно", – заявив канцлер.

Глава німецького уряду наголосив, що Україні потрібен сигнал про рішучість Європи у підтримці.

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

А 12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

Кулеба: Умови переговорів визначає не агресор чи треті країни, а Україна.

Читайте також: Глава МЗС Польщі про переговори: Коли жінку ґвалтують, недоречно закликати "не розпалювати"