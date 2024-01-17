Кулеба: Умови переговорів визначає не агресор або треті країни, а Україна. Ми чинимо опір

Таким чином глава МЗС відповів на перспективи миру в Україні

Дмитро Кулеба (Скриншот)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу з британським колегою Девідом Кемероном, що рішення про початок мирних переговорів ухвалює країна, яка чинить опір агресору, а не нападник та країни-посередники.

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У Кулеби запитали про перспективи миру з Росією і чи готова Україна закінчити війну, сівши з Москвою за стіл переговорів.

"Умови миру визначаються країною, чий спокій порушив загарбник. Не агресор нав'язує свої умови, не третя країна, яка пропонує компромісне рішення у вигляді варіантів, які підійдуть всім, а країна, яка чинить опір цьому агресору", – відповів міністр.

У цьому контексті Кулеба нагадав про існування української формули миру, яка містить в собі 10 пунктів. Найголовнішим, на думку глави МЗС, є пункт про відновлення територіальної цілісності України.

9 жовтня 2023 року Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки. А 12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

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