Кулеба: Условия переговоров определяет не агрессор или третьи страны, а Украина

Таким образом, глава МИД ответил на перспективы мира в Украине

Дмитрий Кулеба (Скриншот из видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, что решение о начале мирных переговоров принимает страна, сопротивляющаяся агрессору, а не нападающий и страны-посредники.

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У Кулебы спросили о перспективах мира с Россией и готова ли Украина закончить войну, сев с Москвой за стол переговоров.

"Условия мира определяются страной, чей покой нарушил захватчик. Не агрессор навязывает свои условия, не третья страна, предлагающая компромиссное решение в виде вариантов, которые подойдут всем, а страна, сопротивляющаяся этому агрессору", – ответил министр.

В этом контексте Кулеба напомнил о существовании украинской формулы мира, содержащей 10 пунктов. Самый главный, по мнению главы МИД, – пункт о восстановлении территориальной целостности Украины.

9 октября 2023 года Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках. А 12 октября Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

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