Шольц: Мы должны признать — простого решения войны не предвидится. Дело не в переговорах
Олаф Шольц (Фото: EPA / Filip Singer)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что простого решения войны России против Украины ожидать не следует. Об этом он сообщил на пресс-конференции. 

По его словам, не стоит думать, что война продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

"Ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Но после двух лет войны мы также должны признать, что простого решения не предвидится. В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", — сказал Шольц.

Он отметил, что если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать. 

"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета, столько, сколько необходимо", — заявил канцлер.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Украине нужен сигнал о решимости Европы в поддержке. 

  • 9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
  • А 12 октября Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.
  • Кулеба: Условия переговоров определяет не агрессор или третьи страны, а Украина. 

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