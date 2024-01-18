Глава МИД Польши о переговорах: Когда женщину насилуют, неуместно призывать "не разжигать"

Сикорский заявил, что в мире никогда нет недостатка "карманных Чемберленов", которые готовы пожертвовать другими людьми

Радослав Сикорский (Фото: EPA/PIOTR NOWAK)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против склонения Украины к переговорам с Россией. Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе.

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По его словам, в мире никогда нет недостатка "карманных Чемберленов", которые готовы пожертвовать другими людьми и их свободой ради собственного блага.

КОНТЕКСТ Сикорский имеет в виду политику умиротворения нацистского диктатора Адольфа Гитлера в конце 1930-х годов, которую проводил тогдашний премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен. Ее апогеем стал Мюнхенское соглашение 1938 года, когда Британия и Франция согласились на "передачу" Германии Судетской области Чехословакии. В марте 1939 года нацисты полностью оккупировали страну. Такая политика привела к окончательной деградации системы коллективной безопасности, радикальному изменению баланса сил в Европе, ослаблению геополитических позиций Британии и Франции, а также усилению Германии. Результатом стала Вторая мировая война. Сикорский имеет в виду политику умиротворения нацистского диктатора Адольфа Гитлера в конце 1930-х годов, которую проводил тогдашний премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен. Ее апогеем стал Мюнхенское соглашение 1938 года, когда Британия и Франция согласились на "передачу" Германии Судетской области Чехословакии. В марте 1939 года нацисты полностью оккупировали страну. Такая политика привела к окончательной деградации системы коллективной безопасности, радикальному изменению баланса сил в Европе, ослаблению геополитических позиций Британии и Франции, а также усилению Германии. Результатом стала Вторая мировая война.

Он отметил, что партнеры не должны жертвовать Украиной.

"Когда женщину насилуют, то не время говорить ей: не разжигай. Вы должны ей помочь", — сказал Сикорский.

Дипломат заявил, что на временно оккупированных территориях россияне пытают украинцев, силой русифицируют их, а также похищают украинских детей.

9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

А 12 октября Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

Кулеба: Условия переговоров определяет не агрессор или третьи страны, а Украина.

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