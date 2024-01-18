Глава МЗС Польщі про переговори: Коли жінку ґвалтують, то недоречно закликати "не розпалювати"

Сікорський заявив, що у світі ніколи не бракує "кишенькових Чемберленів", які готові пожертвувати іншими людьми

Радослав Сікорський (Фото: EPA/PIOTR NOWAK)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти схиляння України до переговорів із Росією. Про це він заявив на "Українському сніданку" у Давосі.

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За його словами, у світі ніколи не бракує "кишенькових Чемберленів", які готові пожертвувати іншими людьми та їхньою свободою заради власного блага.

КОНТЕКСТ Сікорський має на увазі політику умиротворення нацистського диктатора Адольфа Гітлера наприкінці 1930-х років, яку проводив тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен. Її апогеєм стала Мюнхенська угода 1938 року, коли Британія та Франція погодилися на "передання" Німеччині Судетської області Чехословаччини. У березні 1939 року нацисти повністю окупували країну. Така політика призвела до остаточної деградації системи колективної безпеки, радикальної зміни балансу сил у Європі, ослаблення геополітичних позицій Британії та Франції, а також посилення Німеччини. Результатом стала Друга світова війна. Сікорський має на увазі політику умиротворення нацистського диктатора Адольфа Гітлера наприкінці 1930-х років, яку проводив тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен. Її апогеєм стала Мюнхенська угода 1938 року, коли Британія та Франція погодилися на "передання" Німеччині Судетської області Чехословаччини. У березні 1939 року нацисти повністю окупували країну. Така політика призвела до остаточної деградації системи колективної безпеки, радикальної зміни балансу сил у Європі, ослаблення геополітичних позицій Британії та Франції, а також посилення Німеччини. Результатом стала Друга світова війна.

Він наголосив, що партнери не повинні жертвувати Україною.

"Коли жінку ґвалтують, то не час казати їй: не розпалюй. Ви повинні їй допомогти", — сказав Сікорський.

Дипломат заявив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни катують українців, силою їх русифікують, а також викрадають українських дітей.

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

А 12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії виявиться не лише Україна.

Кулеба: Умови переговорів визначає не агресор чи треті країни, а Україна.

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