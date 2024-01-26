Навіть якщо Путін випаде з вікна, в Росії знайдуться послідовники – німецька розвідка

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Каль переконаний, що в РФ достатньо людей, які думають так само, як Путін

Бруно Каль (Фото: EPA)

Навіть якщо російського диктатора Володимира Путіна раптово не стане, у РФ все одно знайдуться люди, які продовжать його політику. Таку думку в інтерв’ю виданню Focus висловив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

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Аналіз німецької розвідслужби показав, що Путін є "абсолютним володарем Кремля", він "міцно сидить у сідлі", і зараз немає нікого, хто міг би вплинути на дії диктатора РФ, сказав Каль.

"Навіть якби він випав з вікна або отримав травми якось іншим чином, знайшлося б достатньо людей, які думали б так само, як він, і проводили б таку ж політику", – переконаний глава BND.

На його думку, влада Кремля непорушна, і немає жодних ознак того, щоб це змінилося за одну ніч, наприклад, через "демократично легітимні сили".

Каль заявив, що мета Путіна – "відновити стару силу і славу великої Росії".

"Якби Україну змусили піти на поступки, це не задовольнило б голод Росії до влади. Якщо Захід не продемонструє чіткої готовності захищатися, у Путіна більше не буде причин ухилятися від нападу на НАТО", – сказав Каль.

У травні 2023 року Каль вже заявляв, що не бачить "жодних тріщин" у системі Путіна, навіть попри окремі випадки проявів критики.

25 січня 2024-го канцлер Німеччини Шольц заявив, що не слід очікувати простого рішення війни Росії проти України, і не варто думати, що війна триває лише через відсутність переговорів.

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