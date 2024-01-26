Даже если Путин выпадет из окна, в России найдутся последователи – немецкая разведка

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Каль убежден, что в РФ достаточно людей, которые думают так же, как Путин

Бруно Каль (Фото: EPA)

Даже если российского диктатора Владимира Путина внезапно не станет, в РФ все равно найдутся люди, которые продолжат его политику. Такое мнение в интервью изданию Focus высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

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Анализ немецкой разведслужбы показал, что Путин является "абсолютным владыкой Кремля", он "крепко сидит в седле", и сейчас нет никого, кто мог бы повлиять на действия диктатора РФ, сказал Каль.

"Даже если бы он выпал из окна или получил травмы как-то иным образом, нашлось бы достаточно людей, которые бы думали так же, как он, и проводили бы такую же политику", – убежден глава BND.

По его мнению, власть Кремля незыблема, и нет никаких признаков того, чтобы это изменилось за одну ночь, например, из-за "демократически легитимных сил".

Каль заявил, что цель Путина – "восстановить старую силу и славу великой России".

"Если бы Украину заставили пойти на уступки, это бы не удовлетворило голод России к власти. Если Запад не продемонстрирует четкой готовности защищаться, у Путина больше не будет причин уклоняться от нападения на НАТО", – сказал Каль.

В мае 2023 года Каль уже заявлял, что не видит "никаких трещин" в системе Путина, даже несмотря на отдельные случаи проявлений критики.

25 января 2024 года канцлер Германии Шольц заявил, что не следует ожидать простого решения войны России против Украины, и не стоит думать, что война продолжается только из-за отсутствия переговоров.

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