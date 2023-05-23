Нет никаких признаков, что режим Путина зашатался или разваливается – немецкая разведка

Глава Службы внешней разведки Германии Бруно Каль не видит никаких признаков того, что режим российского диктатора Владимира Путина "дает трещину", цитирует его DW.

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По его словам, несмотря на публичную критику методов ведения войны против Украины, что вызывает ряд конфликтов в России, власть Путина пока стабильна.

"Мы не видим никаких трещин в системе Путина. Вопреки частным случаям выражения критики, например, по поставкам боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливается", – сказал Каль.

Он также добавил, что в долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну, призывая к этому новых солдат.

"Так что о слабости или о том, что действиям России может прийти конец, речь не может идти", – объясняет Каль.

28 января 2022 года глава немецкой разведки заявил о планах России начать войну против Украины.

22 февраля 2023 года Каль заявил, что Россия не готова к переговорам и пытается добиться как можно больше успехов на поле боя, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях.

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