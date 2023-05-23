Нет никаких признаков, что режим Путина зашатался или разваливается – немецкая разведка
Глава Службы внешней разведки Германии Бруно Каль не видит никаких признаков того, что режим российского диктатора Владимира Путина "дает трещину", цитирует его DW.
По его словам, несмотря на публичную критику методов ведения войны против Украины, что вызывает ряд конфликтов в России, власть Путина пока стабильна.
"Мы не видим никаких трещин в системе Путина. Вопреки частным случаям выражения критики, например, по поставкам боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливается", – сказал Каль.
Он также добавил, что в долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну, призывая к этому новых солдат.
"Так что о слабости или о том, что действиям России может прийти конец, речь не может идти", – объясняет Каль.
- 28 января 2022 года глава немецкой разведки заявил о планах России начать войну против Украины.
- 22 февраля 2023 года Каль заявил, что Россия не готова к переговорам и пытается добиться как можно больше успехов на поле боя, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях.
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