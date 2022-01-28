Россия готова атаковать Украину, но решение еще не принято — глава внешней разведки ФРГ

Россия готова атаковать Украину, но еще не решила, делать ли это, заявил глава Службы внешней разведки Германии (BND) Бруно Каль в комментарии агентству Reuters.

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"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", — сказал он.

"Кризис может развиваться по-разному", — отметил Каль, перечислив в качестве возможных сценариев действия по дестабилизации украинского правительства, поддержке сепаратистов на Донбассе или перемещении линии соприкосновения.

Он также сказал, что, учитывая требования президента РФ Владимира Путина, удовлетворить их в ходе переговоров будет непросто.

Каль отказался ответить, какие санкции должны быть приняты против России в случае нападения, но поддержал подход Германии, согласно которому Москву относительно этого вопроса необходимо держать в неведении.

Он выразил сомнение в жизнеспособности прочного союза между Россией и Китаем, поскольку интересы двух стран слишком различны.

"В долгосрочной перспективе русскому медведю не будет комфортно в когтях китайского дракона", — сказал он.

В следующем месяце Путин планирует отправиться в Китай, чтобы провести переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином, уделив основное внимание европейской безопасности и диалогу России с НАТО и США.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что на данный момент неизвестно, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но он может начать военную операцию в середине февраля, после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

В этот же день США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.

В ответ на ультиматум, который выдвинул Кремль, требуя от НАТО не принимать новых членов, в Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "в ответах США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу – о недопустимости расширения НАТО". В то же время он отметил, что "ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам".



Вадим Ребрина

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