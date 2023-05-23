Немає жодних ознак, що режим Путіна захитався чи розвалюється – німецька розвідка
Глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль не бачить жодних ознак, що режим російського диктатора Володимира Путіна "дає тріщину", цитує його DW.
За його словами, попри публічну критику методів ведення війни проти України, що викликає низку конфліктів у Росії, влада Путіна наразі стабільна.
"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна. Всупереч окремим випадкам проявів критики, наприклад, щодо постачання боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає хитатися або розвалюється", – сказав Каль.
Він також додав, що у довгостроковій перспективі Росія, як і раніше, здатна вести війну, закликаючи до цього нових солдатів.
"Тож про слабкість або про те, що діям Росії настане кінець, не може йтися", – пояснює Каль.
28 січня 2022 року глава німецької розвідки заявив про плани Росії розпочати війну проти України.
22 лютого 2023 року Каль заявив, що Росія не готова до переговорів і намагається досягти якнайбільше успіхів на полі бою, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.
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