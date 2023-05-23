Немає жодних ознак, що режим Путіна захитався чи розвалюється – німецька розвідка

Глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль не бачить жодних ознак, що режим російського диктатора Володимира Путіна "дає тріщину", цитує його DW.

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За його словами, попри публічну критику методів ведення війни проти України, що викликає низку конфліктів у Росії, влада Путіна наразі стабільна.

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна. Всупереч окремим випадкам проявів критики, наприклад, щодо постачання боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає хитатися або розвалюється", – сказав Каль.

Він також додав, що у довгостроковій перспективі Росія, як і раніше, здатна вести війну, закликаючи до цього нових солдатів.

"Тож про слабкість або про те, що діям Росії настане кінець, не може йтися", – пояснює Каль.

28 січня 2022 року глава німецької розвідки заявив про плани Росії розпочати війну проти України.

22 лютого 2023 року Каль заявив, що Росія не готова до переговорів і намагається досягти якнайбільше успіхів на полі бою, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.

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