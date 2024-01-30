Інтенсивність бойових дій в Україні зростає, ми не бачимо світла в кінці тунелю – Боррель

За його словами, це відбувається попри численні санкції Євросоюзу, які він запровадив проти Росії

Жозеп Боррель (Скриншот)

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що, попри санкції Євросоюзу проти Росії, війна досі триває і інтенсивність бойових дій зростає.

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За його словами, війна Росії проти України стала "яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН".

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", – сказав Боррель.

Топдипломат додав, що для захисту цих цінностей ЄС запровадив проти Росії санкції.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", – резюмував Боррель.

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