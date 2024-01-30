Інтенсивність бойових дій в Україні зростає, ми не бачимо світла в кінці тунелю – Боррель
Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що, попри санкції Євросоюзу проти Росії, війна досі триває і інтенсивність бойових дій зростає.
За його словами, війна Росії проти України стала "яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН".
"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", – сказав Боррель.
Топдипломат додав, що для захисту цих цінностей ЄС запровадив проти Росії санкції.
"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", – резюмував Боррель.
- У травні 2023 року прем'єр-міністр Бельгії Де Кро говорив, що у Бельгії заморожено російські державні активи на суму 180 млрд євро. У жовтні під час візиту до Києва він заявив, що Україна у 2024 році отримає від Бельгії перші 1,7 млрд євро від цих активів.
- 28 жовтня лідери країн ЄС схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.
- 15 січня спецпредставниця США Пріцкер у Давосі заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".
- 17 січня міністр закордонних справ Британії Кемерон заявив, що в питанні заморожених російських активів та їх використання на допомогу Україні є три аргументи: юридичний, моральний та політичний.
Читайте також: Боррель: 2024-й – рік виборів у світі. Вони стануть мішенню для Росії та її дезінформації