Боррель: Интенсивность боевых действий в Украине растет, мы не видим света в конце тоннеля

По его словам, это происходит, несмотря на многочисленные санкции Евросоюза, которые он ввел против России

Жозеп Боррель (Скриншот)

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на санкции Евросоюза против России, война до сих пор продолжается и интенсивность боевых действий растет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, война России против Украины стала "ярким напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН".

"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения в мир, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке", – сказал Боррель.

Топ-дипломат добавил, что для защиты этих ценностей ЕС ввел против России санкции.

"Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", – резюмировал Боррель.

Читайте также: Боррель: 2024-й – год выборов в мире. Они станут мишенью для России и ее дезинформации