Боррель: Интенсивность боевых действий в Украине растет, мы не видим света в конце тоннеля
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на санкции Евросоюза против России, война до сих пор продолжается и интенсивность боевых действий растет.
По его словам, война России против Украины стала "ярким напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН".
"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения в мир, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке", – сказал Боррель.
Топ-дипломат добавил, что для защиты этих ценностей ЕС ввел против России санкции.
"Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", – резюмировал Боррель.
- В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро. В октябре во время визита в Киев он заявил, что Украина в 2024 году получит от Бельгии первые 1,7 млрд евро от этих активов.
- 28 октября лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
- 15 января спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
- 17 января министр иностранных дел Британии Кэмерон заявил, что в вопросе замороженных российских активов и их использования в помощь Украине есть три аргумента: юридический, моральный и политический.
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