Франція зможе надавати ЗСУ 3000 снарядів щомісяця — Міноборони

Генерал-лейтенант Гаврилюк заявив, що Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar, шість із яких будуть поставлені найближчим часом

Снаряди 155-мм калібру (Фото: ЕРА)

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який очолював українську делегацію під час першого засідання Коаліції артилерії у Парижі, заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155-мм щомісяця. Про це він розповів в інтерв'ю виданню NV.

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Заступник міністра зазначив, що офіційний Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України.

За його словами, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів для французьких артсистем щомісяця.

"Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar, шість із яких будуть поставлені найближчим часом", – наголосив він.

Президент Франції Емманюель Макрон інспектує артилерійську систему Caesar (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT-TESSON)

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Він також зауважив, що Україна аналізує і прогнозує дії агресора, адже те, що Росія розкручує виробничі потужності заводів ВПК, закуповує у деяких країн боєприпаси, ракети, свідчить про те, що російське керівництво не збирається відмовлятися від своїх агресивних планів.

"Наша відповідь має бути потужною. Попри наявну проблематику у світі з виробництва боєприпасів та озброєння, ми мусимо з нашими партнерами знайти можливості забезпечити Сили оборони всім необхідним", – підкреслив Гаврилюк.

У грудні 2023 року Міністерство оборони анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні 2024 року, а запуск відбудеться у Парижі.

16 січня французький лідер Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

18 січня у Макрона була телефонна розмова із президентом Зеленським – вони доручили політичним і військовим радникам двох країн розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

26 січня Україна і Франція перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту угоди про гарантії.

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