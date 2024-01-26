Україна і Франція перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту угоди про гарантії

Минулого тижня Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP

Ігор Жовква (Фото - Офіс президента)

Українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою провела черговий раунд перемовин із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій. Про це повідомила пресслужба ОП.

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Зазначається, що під час переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа.

Також узгоджено графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

16 січня французький лідер Емманюель Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP. 18 січня у Макрона була телефонна розмова із президентом Володимиром Зеленським – вони доручили політичним і військовим радникам двох країн розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

публікувала повний текст. Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня пані посол Наталка Цмоць.

22 січня Польща приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.

25 січня Шольц припустив, що Німеччина та Україна незабаром укладуть угоду про співпрацю у галузі безпеки.

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