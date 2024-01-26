Украина и Франция перешли к непосредственной проработке проекта соглашения о гарантиях
Игорь Жовква (Фото - Офис президента)

Украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой провела очередной раунд переговоров с Францией о заключении двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обменялись позициями по ключевым элементам документа.

Также согласован график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

16 января французский лидер Эмманюэль Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP. 18 января у Макрона был телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским – они поручили политическим и военным советникам двух стран начать подготовку предстоящего визита Макрона в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

Читайте также: "Видим конкретные даты". Будут новые соглашения о гарантиях и новых оборонных пакетах – Зеленский

франциясоглашениеИгорь Жовквагарантии безопасности