Украина и Франция перешли к непосредственной проработке проекта соглашения о гарантиях

На прошлой неделе Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP

Игорь Жовква (Фото - Офис президента)

Украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой провела очередной раунд переговоров с Францией о заключении двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

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Отмечается, что в ходе переговоров стороны перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обменялись позициями по ключевым элементам документа.

Также согласован график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

16 января французский лидер Эмманюэль Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP. 18 января у Макрона был телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским – они поручили политическим и военным советникам двух стран начать подготовку предстоящего визита Макрона в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

12 января Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.

публиковала полный текст. Украина и Канада заключат договор о "заверениях безопасности", сообщила 15 января посол Наталья Цмоць.

22 января Польша присоединилась к декларации стран "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины.

25 января Шольц предположил, что Германия и Украина в скором времени заключат соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

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