Шольц про угоду щодо безпеки з Україною: Ми близькі до остаточних переговорів

Шольц заявив, що Німеччина та Україна "інтенсивно готують" угоду про співпрацю в галузі безпеки

Олаф Шольц (Фото: EPA / Filip Singer)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припускає, що його держава та Україна незабаром укладуть угоду про співпрацю у галузі безпеки. Про це він повідомив на пресконференції.

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За його словами, невдовзі він продовжить переговори з президентом Володимиром Зеленським.

"Партнерство в галузі безпеки відіграло в цьому важливу роль, і ми інтенсивно його готуємо. Тому я припускаю, що ми скоро вирішимо це питання. Характер питання вимагає, щоб ми обидва говорили про це, коли разом закінчимо роботу над документом", – сказав Шольц.

Він зазначив, що відчуває: Україна та Німеччина близькі до остаточних переговорів.

Також глава німецького уряду заявив, що Росія хоче знищити Україну як суверенну державу.

12 січня 2024 року Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

публікувала повний текст. Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня пані посол Наталія Цмоць.

16 січня французький лідер Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

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