Шольц про угоду щодо безпеки з Україною: Ми близькі до остаточних переговорів
Канцлер Німеччини Олаф Шольц припускає, що його держава та Україна незабаром укладуть угоду про співпрацю у галузі безпеки. Про це він повідомив на пресконференції.
За його словами, невдовзі він продовжить переговори з президентом Володимиром Зеленським.
"Партнерство в галузі безпеки відіграло в цьому важливу роль, і ми інтенсивно його готуємо. Тому я припускаю, що ми скоро вирішимо це питання. Характер питання вимагає, щоб ми обидва говорили про це, коли разом закінчимо роботу над документом", – сказав Шольц.
Він зазначив, що відчуває: Україна та Німеччина близькі до остаточних переговорів.
Також глава німецького уряду заявив, що Росія хоче знищити Україну як суверенну державу.
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