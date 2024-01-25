Шольц о соглашении по безопасности с Украиной: Мы близки к окончательным переговорам

Шольц заявил, что Германия и Украина "интенсивно готовят" соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Олаф Шольц (Фото: EPA/Filip Singer)

Канцлер Германии Олаф Шольц предполагает, что его страна и Украина скоро заключат соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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По его словам, вскоре он продолжит переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"Партнерство в области безопасности сыграло в этом важную роль, и мы интенсивно его готовим. Поэтому я предполагаю, что мы скоро решим этот вопрос. Характер вопроса требует, чтобы мы оба говорили об этом, когда вместе закончим работу над документом", — сказал Шольц.

Он отметил, что ощущает — Украина и Германия близки к окончательным переговорам.

Также глава немецкого правительства заявил, что Россия хочет уничтожить Украину как суверенное государством.

12 января 2024 Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.

Украина и Канада заключат договор об "заверениях безопасности", сообщила 15 января посол Цмоц.

16 января французский лидер Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.

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