Макрон: Ми не воюємо з Росією, але її перемога в Україні стане кінцем безпеки у Європі

Макрон заявив, що Франція не може дозволити Росії повірити, що вона може виграти війну

Емманюель Макрон (Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України. Про це він сказав під час звернення до військових на морській базі Шербур, цитує його Bild.

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За його словами, Франція не є у стані війни з Росією, але обов'язок Парижа зробити перемогу Москви неможливою.

"Ми не можемо дозволити Росії повірити, що вона може виграти війну. Перемога Росії стане кінцем європейської безпеки. Тому ми продовжуємо підтримувати українців", — сказав Макрон.

Він зазначив, що його країна і далі навчає українських солдатів, постачає артилерію, системи протиповітряної оборони та далекобійні ракети.

"Ми впроваджуватимемо інновації, щоб вирішити проблему масового використання дронів, у вирішенні Франція покладається на свою оборонну промисловість. Промисловість є в режимі війни і здатна виробляти продукцію швидше і в більшому обсязі, ніж раніше", – заявив політик.

21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за найкращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

13 січня міністр закордонних справ Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Сежурне у Києві. Вони говорили про ЄС, НАТО та зброю для ЗСУ.

16 січня французький лідер анонсував візит до України та укладання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.

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