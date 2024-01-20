Макрон: Мы не воюем с Россией, но ее победа в Украине станет концом безопасности в Европе

Макрон заявил, что Франция не может позволить России поверить, что она может выиграть войну

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нельзя позволить победить в войне против Украины. Об этом он сказал во время обращения к военным на морской базе Шербур, цитирует его Bild.

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По его словам, Франция не находится в состоянии войны с Россией, но долг Парижа — сделать победу Москвы невозможной.

"Мы не можем позволить России поверить, что она может выиграть войну. Победа России станет концом европейской безопасности. Поэтому мы продолжаем поддерживать украинцев", — сказал Макрон.

Он отметил, что его страна продолжает обучение украинских солдат, поставки артиллерии, систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

"Мы будем внедрять инновации, чтобы решить проблему массового использования дронов, в решении Франция полагается на свою оборонную промышленность. Промышленность находится в режиме войны и способна производить продукцию быстрее и в большем объеме, чем раньше", — заявил политик.

21 декабря 2023 года президент Франции пообещал "предоставлять дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

13 января министр иностранных дел Кулеба встретился со своим французским коллегой Сежурне в Киеве. Они говорили о ЕС, НАТО и оружии для ВСУ.

16 января французский лидер анонсировал визит в Украину и заключение соглашения о гарантиях, а также пообещал новую военную помощь от Парижа.

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