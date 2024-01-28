Франция сможет предоставлять ВСУ 3000 снарядов ежемесячно – Минобороны

Генерал-лейтенант Гаврилюк заявил, что Франция планирует изготовить для Украины 78 САУ Caesar, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время

Снаряды 155-мм калибра (Фото: ЕРА)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который возглавлял украинскую делегацию во время первого заседания Коалиции артиллерии в Париже, заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155-мм ежемесячно. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.

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Замминистра отметил, что официальный Париж еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки Украины.

По его словам, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов для французских артсистем ежемесячно.

"Франция планирует изготовить для Украины 78 САУ Caesar, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время", – подчеркнул он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон инспектирует артиллерийскую систему Caesar (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT-TESSON)

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Он также отметил, что Украина анализирует и прогнозирует действия агрессора, ведь то, что Россия раскручивает производственные мощности заводов ВПК, закупает у некоторых стран боеприпасы, ракеты, свидетельствует о том, что российское руководство не собирается отказываться от своих агрессивных планов.

"Наш ответ должен быть мощным. Несмотря на имеющуюся проблематику в мире по производству боеприпасов и вооружения, мы должны с нашими партнерами найти возможности обеспечить Силы обороны всем необходимым", – подчеркнул Гаврилюк.

В декабре 2023 года Министерство обороны анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция приступит к работе в январе 2024 года, а запуск состоится в Париже.

16 января французский лидер Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.

18 января у Макрона был телефонный разговор с президентом Зеленским – они поручили политическим и военным советникам двух стран начать подготовку предстоящего визита Макрона в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

26 января Украина и Франция перешли к непосредственной проработке проекта соглашения о гарантиях.

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