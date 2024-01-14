Швеція прискорює виробництво снарядів калібру 155 мм для України

Уряд Швеції укладає угоди з виробниками боєприпасів і чекає на затвердження Євросоюзом фінансування снарядної програми

Снаряди калібру 155 мм на заводі Rheinmetall (Фото - EPA)

Уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні. Про це повідомляє національне управління військового постачання (FMV).

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Управління підписало угоду з компанією Nammo щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Угода підписана у рамках загальноєвропейської ініціативи щодо збільшення виробництва боєприпасів та забезпечує інвестиції в нові потужності з виробництва артилерійських снарядів на території Швеції та зміцнення безпеки постачання.

Як сказав голова оперативного відділу військової техніки FMV Йонас Лоцне, терміни постачання снарядів буде скорочено, щоб збільшити можливості для підтримки України.

"Інвестиції є третім кроком у масштабних зусиллях щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та забезпечення постійної підтримки України", – йдеться у повідомленні.

Якщо Євросоюз виділить раніше обіцяні для збільшення виробництва снарядів кошти протягом першого кварталу 2024 року, угоду буде перетворено на повноцінний контракт.

9 січня повідомлялося, що Швеція перерахує близько $5 млн до фонду НАТО для допомоги Україні – ці кошти підуть на військове обладнання, пальне та медикаменти.

19 серпня 2023 року Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні.

8 грудня Україна та Швеція обговорили можливість передати ЗСУ літаки Gripen. У Міноборони сподіваються, що Україна отримає літаки, але є певні питання щодо НАТО.

11 грудня Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд шведських крон (близько $134 млн).

18 грудня Швеція та Данія домовилися купити Україні БМП CV90 на $191,5 млн.

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