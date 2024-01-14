Швеция ускоряет производство снарядов калибра 155 мм для Украины

Правительство Швеции заключает соглашения с производителями боеприпасов и ждет утверждения Евросоюзом финансирования снарядной программы

Снаряды калибра 155 мм на заводе Rheinmetall (Фото - EPA)

Правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине. Об этом сообщает национальное управление военного снабжения (FMV).

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Управление подписало соглашение с компанией Nammo об увеличении производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Соглашение подписано в рамках общеевропейской инициативы об увеличении производства боеприпасов и обеспечивает инвестиции в новые мощности по производству артиллерийских снарядов на территории Швеции и укрепление безопасности поставок.

Как сказал глава оперативного отдела военной техники FMV Йонас Лоцне, сроки поставок снарядов будут сокращены, чтобы увеличить возможности для поддержки Украины.

"Инвестиции являются третьим шагом в масштабных усилиях по увеличению производства артиллерийских боеприпасов и обеспечению постоянной поддержки Украины", – говорится в сообщении.

Если Евросоюз выделит ранее обещанные для увеличения производства снарядов средства в течение первого квартала 2024 года, соглашение будет преобразовано в полноценный контракт.

9 января сообщалось, что Швеция перечислит около $5 млн в фонд НАТО для помощи Украине – эти средства пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.

19 августа 2023 Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине.

8 декабря Украина и Швеция обсудили возможность передать ВСУ самолеты Gripen. В Минобороны надеются, что Украина получит самолеты, но есть определенные вопросы, связанные с НАТО.

11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на 1,4 млрд шведских крон (около $134 млн).

18 декабря Швеция и Дания договорились купить Украине БМП CV90 на $191,5 млн.

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