Швеция ускоряет производство снарядов калибра 155 мм для Украины
Правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине. Об этом сообщает национальное управление военного снабжения (FMV).
Управление подписало соглашение с компанией Nammo об увеличении производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
Соглашение подписано в рамках общеевропейской инициативы об увеличении производства боеприпасов и обеспечивает инвестиции в новые мощности по производству артиллерийских снарядов на территории Швеции и укрепление безопасности поставок.
Как сказал глава оперативного отдела военной техники FMV Йонас Лоцне, сроки поставок снарядов будут сокращены, чтобы увеличить возможности для поддержки Украины.
"Инвестиции являются третьим шагом в масштабных усилиях по увеличению производства артиллерийских боеприпасов и обеспечению постоянной поддержки Украины", – говорится в сообщении.
Если Евросоюз выделит ранее обещанные для увеличения производства снарядов средства в течение первого квартала 2024 года, соглашение будет преобразовано в полноценный контракт.
9 января сообщалось, что Швеция перечислит около $5 млн в фонд НАТО для помощи Украине – эти средства пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.
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