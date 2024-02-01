Каллас про снаряди для України: Виробництво в ЄС потроїлося, однак цього недостатньо
Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени Європейського Союзу не досягли мети, заявленої в ініціативі щодо надання Україні мільйона снарядів попри те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Також перед засіданням Ради ЄС вона наголосила, що вважає доречним, щоб кожен із союзників виділяв на оборону 2% ВВП.
Вона наголосила, що зараз лютий, і "здається, що ми не досягли цієї мети [виробити мільйон снарядів. — Ред.], але без неї ми були б у гіршому становищі".
"Перше, що добре – це те, що виробництво боєприпасів у Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", — сказала Каллас.
За словами естонської прем'єрки, це чіткий сигнал для всіх, що треба робити більше. Також вона наголосила, що виступає за те, "щоб кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП".
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Каллас також зупинилася на питанні санкцій проти Росії та їх обходу, оскільки за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до Росії збільшився. Вона наголосила, що з "20 компаній, які постачають ці мікрочипи, 15 — це західні компанії, а з цих 15 – три європейські компанії".
"Я думаю, що це те, що ми повинні дійсно визнати й щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення – насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти й отримати власну вигоду від неї", — підсумувала вона.
31 січня стало відомо, що видання Bloomberg ознайомилося із листом, який написав міністр оборони Рустем Умєров своїм колегам із ЄС. За даними видання, у листі він попередив союзників, що наразі Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає на фронті втричі більше вогневих засобів.
- 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
- Цього ж дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.
- Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.
- Ввечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у межах допомоги від США.
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