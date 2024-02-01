Каллас про снаряди для України: Виробництво в ЄС потроїлося, однак цього недостатньо

Прем'єр-міністрка Естонії Каллас заявила, що виступає за те, "щоб кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП"

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени Європейського Союзу не досягли мети, заявленої в ініціативі щодо надання Україні мільйона снарядів попри те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Також перед засіданням Ради ЄС вона наголосила, що вважає доречним, щоб кожен із союзників виділяв на оборону 2% ВВП.

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Вона наголосила, що зараз лютий, і "здається, що ми не досягли цієї мети [виробити мільйон снарядів. — Ред.], але без неї ми були б у гіршому становищі".

"Перше, що добре – це те, що виробництво боєприпасів у Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", — сказала Каллас.

За словами естонської прем'єрки, це чіткий сигнал для всіх, що треба робити більше. Також вона наголосила, що виступає за те, "щоб кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП".

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Каллас також зупинилася на питанні санкцій проти Росії та їх обходу, оскільки за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до Росії збільшився. Вона наголосила, що з "20 компаній, які постачають ці мікрочипи, 15 — це західні компанії, а з цих 15 – три європейські компанії".

"Я думаю, що це те, що ми повинні дійсно визнати й щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення – насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти й отримати власну вигоду від неї", — підсумувала вона.

31 січня стало відомо, що видання Bloomberg ознайомилося із листом, який написав міністр оборони Рустем Умєров своїм колегам із ЄС. За даними видання, у листі він попередив союзників, що наразі Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає на фронті втричі більше вогневих засобів.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

Цього ж дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.

Ввечері цього дня заступниця державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими у межах допомоги від США.

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