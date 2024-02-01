Каллас о снарядах для Украины: Производство в ЕС утроилось, однако этого недостаточно
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что страны-члены Европейского Союза не достигли цели, заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Также перед заседанием Совета ЕС она подчеркнула, что считает уместным, чтобы каждый из союзников выделял на оборону 2% ВВП.
Она подчеркнула, что сейчас февраль, и "кажется, что мы не достигли этой цели [произвести миллион снарядов. – Ред.], но без нее мы были бы в худшем положении".
"Первое, что хорошо – это то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Конечно, этого недостаточно. Это также показало, что обороноспособность европейских стран значительно отстает от того, какой она должна быть", – сказала Каллас.
По словам эстонского премьера, это четкий сигнал для всех, что надо делать больше. Также она подчеркнула, что выступает за то, "чтобы каждый союзник, по крайней мере в НАТО, выделял на оборону 2% ВВП".
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Каллас также остановилась на вопросе санкций против России и их обхода, поскольку по неофициальной статистике, импорт микрочипов в Россию увеличился. Она отметила, что из "20 компаний, которые поставляют эти микрочипы, 15 – это западные компании, а из этих 15 – три европейские компании".
"Я думаю, что это то, что мы должны действительно признать и что-то с этим делать. Потому что если компании думают, что мы получим от этого выгоду и это не имеет значения – на самом деле это имеет значение. Если каждый сделает свой вклад, то переломный момент войны будет гораздо ближе, чем когда каждый будет пытаться обойти и получить собственную выгоду от нее", – подытожила она.
31 января стало известно, что издание Bloomberg ознакомилось с письмом, которое написал министр обороны Рустем Умеров своим коллегам из ЕС. По данным издания, в письме он предупредил союзников, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.
- Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.
- Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.
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