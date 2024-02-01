Каллас о снарядах для Украины: Производство в ЕС утроилось, однако этого недостаточно

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что выступает за то, "чтобы каждый союзник, по крайней мере в НАТО, выделял на оборону 2% ВВП"

Кайя Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что страны-члены Европейского Союза не достигли цели, заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Также перед заседанием Совета ЕС она подчеркнула, что считает уместным, чтобы каждый из союзников выделял на оборону 2% ВВП.

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Она подчеркнула, что сейчас февраль, и "кажется, что мы не достигли этой цели [произвести миллион снарядов. – Ред.], но без нее мы были бы в худшем положении".

"Первое, что хорошо – это то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Конечно, этого недостаточно. Это также показало, что обороноспособность европейских стран значительно отстает от того, какой она должна быть", – сказала Каллас.

По словам эстонского премьера, это четкий сигнал для всех, что надо делать больше. Также она подчеркнула, что выступает за то, "чтобы каждый союзник, по крайней мере в НАТО, выделял на оборону 2% ВВП".

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Каллас также остановилась на вопросе санкций против России и их обхода, поскольку по неофициальной статистике, импорт микрочипов в Россию увеличился. Она отметила, что из "20 компаний, которые поставляют эти микрочипы, 15 – это западные компании, а из этих 15 – три европейские компании".

"Я думаю, что это то, что мы должны действительно признать и что-то с этим делать. Потому что если компании думают, что мы получим от этого выгоду и это не имеет значения – на самом деле это имеет значение. Если каждый сделает свой вклад, то переломный момент войны будет гораздо ближе, чем когда каждый будет пытаться обойти и получить собственную выгоду от нее", – подытожила она.

31 января стало известно, что издание Bloomberg ознакомилось с письмом, которое написал министр обороны Рустем Умеров своим коллегам из ЕС. По данным издания, в письме он предупредил союзников, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.

Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.

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