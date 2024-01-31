Умєров написав лист до ЄС через наростання дефіциту зброї в Україні – Bloomberg
Видання Bloomberg ознайомилося із листом, який написав міністр оборони Рустем Умєров своїм колегам з Європейського Союзу. За даними видання, у листі він попередив союзників, що наразі Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає на фронті втричі більше вогневих засобів.
Видання зазначило, що міністр оборони у листі заявив, що Україна не в змозі випускати понад 2000 снарядів на день на лінії фронту, яка простягається на 1500 км, а це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.
Умєров додав, зазначили журналісти, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, і закликав своїх союзників з ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку поставити мільйон артилерійських снарядів.
За даними Bloomberg, він сказав, що Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув її ворог.
"Сторона, яка має найбільше боєприпасів для ведення бою, зазвичай перемагає", – написав Умєров у листі.
- У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року. В листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС, ймовірно, не виконає своєї обіцянки.
- Тоді ж міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.
- 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
- Цього ж дня верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.
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