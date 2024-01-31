Умєров написав лист до ЄС через наростання дефіциту зброї в Україні – Bloomberg

За даними Bloomberg, міністр оборони заявив, що Україна не в змозі випускати понад 2000 снарядів на день на лінії фронту, яка простягається на 1500 км

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Видання Bloomberg ознайомилося із листом, який написав міністр оборони Рустем Умєров своїм колегам з Європейського Союзу. За даними видання, у листі він попередив союзників, що наразі Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає на фронті втричі більше вогневих засобів.

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Видання зазначило, що міністр оборони у листі заявив, що Україна не в змозі випускати понад 2000 снарядів на день на лінії фронту, яка простягається на 1500 км, а це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

Умєров додав, зазначили журналісти, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, і закликав своїх союзників з ЄС зробити більше, щоб виконати свою обіцянку поставити мільйон артилерійських снарядів.

За даними Bloomberg, він сказав, що Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності, яку розгорнув її ворог.

"Сторона, яка має найбільше боєприпасів для ведення бою, зазвичай перемагає", – написав Умєров у листі.

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