Умеров написал письмо ЕС из-за нарастания дефицита оружия в Украине – Bloomberg
Издание Bloomberg ознакомилось с письмом, которое написал министр обороны Рустем Умеров своим коллегам из Европейского Союза. По данным издания, в письме он предупредил союзников, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств.
Издание отметило, что министр обороны в письме заявил, что Украина не в состоянии выпускать более 2000 снарядов в день по линии фронта, которая простирается на 1500 км, а это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия.
Умеров добавил, отметили журналисты, что дефицит оружия в Украине растет с каждым днем, и призвал своих союзников из ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов.
По данным Bloomberg, он сказал, что Украине нужно по крайней мере соответствовать огневой мощи, которую развернул ее враг.
"Сторона, которая имеет больше всего боеприпасов для ведения боя, обычно побеждает", – написал Умеров в письме.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года. В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС, вероятно, не выполнит своего обещания.
- Тогда же министр обороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.
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