Умеров написал письмо ЕС из-за нарастания дефицита оружия в Украине – Bloomberg

По данным Bloomberg, министр обороны заявил, что Украина не в состоянии выпускать более 2000 снарядов в день по линии фронта

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Издание Bloomberg ознакомилось с письмом, которое написал министр обороны Рустем Умеров своим коллегам из Европейского Союза. По данным издания, в письме он предупредил союзников, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств.

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Издание отметило, что министр обороны в письме заявил, что Украина не в состоянии выпускать более 2000 снарядов в день по линии фронта, которая простирается на 1500 км, а это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия.

Умеров добавил, отметили журналисты, что дефицит оружия в Украине растет с каждым днем, и призвал своих союзников из ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов.

По данным Bloomberg, он сказал, что Украине нужно по крайней мере соответствовать огневой мощи, которую развернул ее враг.

"Сторона, которая имеет больше всего боеприпасов для ведения боя, обычно побеждает", – написал Умеров в письме.

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