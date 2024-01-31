Пентагон підтвердив передання Україні високоточних бомб великої дальності GLSDB

Пет Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Politico з посиланням на двох американських чиновників і двох інших людей, обізнаних з перебігом переговорів, пише, що Україна сьогодні, 31 січня, може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію на брифінгу.

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"Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", – сказав речник Міноборони США.

Politico писало, що Україна отримає свою першу партію наземних бомб малого діаметра, абсолютно нової зброї великої дальності виробництва компанії Boeing, якої навіть США не мають у своєму арсеналі.

Очікується, що нова бомба, яка може долати близько 90 миль (майже 150 кілометрів), стане "значною можливістю для України", сказав один з американських чиновників.

"Вона дасть їм можливість завдавати глибших ударів, вона доповнить їхній арсенал вогневих засобів дальньої дії", – додав співрозмовник видання.

За словами Райдера, надсилання бомб відбувається у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Вона передбачає надання коштів у межах раніше ухваленого Конгресом фінансування на виробництво нових озброєнь для ЗСУ.

ДОВІДКА GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі.



Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги.

GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі.Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги.

3 лютого 2023 року Пентагон офіційно підтвердив, що має намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.

Влітку у Пентагоні казали, що це станеться не раніше осені. Проте у листопаді інформагентство Reuters повідомило, що Україні доведеться чекати до 2024 року на отримання першої великої партії авіабомб GLSDB.

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