Пентагон підтвердив передання Україні високоточних бомб великої дальності GLSDB
Politico з посиланням на двох американських чиновників і двох інших людей, обізнаних з перебігом переговорів, пише, що Україна сьогодні, 31 січня, може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію на брифінгу.
"Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", – сказав речник Міноборони США.
Politico писало, що Україна отримає свою першу партію наземних бомб малого діаметра, абсолютно нової зброї великої дальності виробництва компанії Boeing, якої навіть США не мають у своєму арсеналі.
Очікується, що нова бомба, яка може долати близько 90 миль (майже 150 кілометрів), стане "значною можливістю для України", сказав один з американських чиновників.
"Вона дасть їм можливість завдавати глибших ударів, вона доповнить їхній арсенал вогневих засобів дальньої дії", – додав співрозмовник видання.
За словами Райдера, надсилання бомб відбувається у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Вона передбачає надання коштів у межах раніше ухваленого Конгресом фінансування на виробництво нових озброєнь для ЗСУ.
Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги.
- 3 лютого 2023 року Пентагон офіційно підтвердив, що має намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.
- Влітку у Пентагоні казали, що це станеться не раніше осені. Проте у листопаді інформагентство Reuters повідомило, що Україні доведеться чекати до 2024 року на отримання першої великої партії авіабомб GLSDB.
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