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США поставлять Україні високоточні бомби GLSDB не раніше осені – представниця Пентагону

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 14:41
США поставлять Україні високоточні бомби GLSDB не раніше осені – представниця Пентагону - Фото
Лаура Купер (Фото - U.S. Department of Defence)

Американські високоточні бомби для наземного запуску (GLSDB) надійдуть у розпорядження ЗСУ не раніше осені. Про це сказала на слуханнях у Конгресі заступниця глави Пентагону з міжнародних питань Лаура К. Купер.

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Заступниця голови Пентагону відповідала на запитання про те, чи можуть США надати Україні далекобійні боєприпаси ATACAMS "прямо зараз" замість того, щоб змушувати ЗСУ чекати на постачання гостро необхідних для наступу систем.

У відповідь Купер заявила, що Пентагон постійно прагне задовольнити будь-які потреби України в озброєнні та використовує для цього "будь-яку можливість".

Водночас, сказала вона, GLSDB, тобто високоточні бомби для наземного запуску, справді не вдасться передати Україні раніше осені, хоча "колеги з постачання" працюють над тим, щоб це сталося якнайшвидше.

ДОВІДКА. GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі.

Читайте також: Група республіканців та демократів США вимагають ATACMS для ЗСУ: до Конгресу внесли резолюцію

Сергій Бережний
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