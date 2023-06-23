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США поставят Украине высокоточные бомбы GLSDB не раньше осени – представитель Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 14:41
США поставят Украине высокоточные бомбы GLSDB не раньше осени – представитель Пентагона - Фото
Лаура Купер (Фото - U.S. Department of Defence)

Американские высокоточные бомбы для наземного запуска (GLSDB) поступят в распоряжение ВСУ не раньше осени. Об этом сказала на слушаниях в Конгрессе заместитель главы Пентагона по международным вопросам Лаура К. Купер. 

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Замглавы Пентагона отвечала на вопрос о том, могут ли США предоставить Украине дальнобойные боеприпасы ATACAMS "прямо сейчас" вместо того, чтобы заставлять ВСУ ждать поставку остро необходимых для наступления систем. 

В ответ Купер заявила, что Пентагон постоянно стремится удовлетворить любые потребности Украины в вооружении и использует для этого "любую возможность".

При этом, сказала она, GLSDB, то есть, высокоточные бомбы для наземного запуска, действительно не удастся передать Украине раньше осени, хотя "коллеги по снабжению" работают над тем, чтобы это произошло как можно быстрее.   

СПРАВКА. GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска) совмещают крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерциальное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.

Читайте также: Группа республиканцев и демократов США требуют ATACMS для ВСУ: в Конгресс внесли резолюцию

  

Сергей Бережной
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