США поставят Украине высокоточные бомбы GLSDB не раньше осени – представитель Пентагона

Американские высокоточные бомбы для наземного запуска (GLSDB) поступят в распоряжение ВСУ не раньше осени. Об этом сказала на слушаниях в Конгрессе заместитель главы Пентагона по международным вопросам Лаура К. Купер.

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Замглавы Пентагона отвечала на вопрос о том, могут ли США предоставить Украине дальнобойные боеприпасы ATACAMS "прямо сейчас" вместо того, чтобы заставлять ВСУ ждать поставку остро необходимых для наступления систем.

В ответ Купер заявила, что Пентагон постоянно стремится удовлетворить любые потребности Украины в вооружении и использует для этого "любую возможность".

При этом, сказала она, GLSDB, то есть, высокоточные бомбы для наземного запуска, действительно не удастся передать Украине раньше осени, хотя "коллеги по снабжению" работают над тем, чтобы это произошло как можно быстрее.

СПРАВКА. GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска) совмещают крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерциальное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре".

9 июня представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине.

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