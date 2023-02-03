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Пентагон впервые подтвердил, что намерен передать Украине самонаводящиеся бомбы GLSDB

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 20:39
Пентагон впервые подтвердил, что намерен передать Украине самонаводящиеся бомбы GLSDB - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Соединенные Штаты действительно намерены передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения. Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер.

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"В рамках программы USAI мы предоставим Украине GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска. – Ред.)", – сказал Райдер, отвечая на вопрос журналиста.

Это первое официальное подтверждение, что США готовы включить в помощь Украине этот тип боеприпасов с системой самонаведения на цель и дальностью до 150 км. Ранее вся информация о возможности поставки ВСУ таких боеприпасов исходила из неофициальных или анонимных источников.

При этом Райдер не сказал прямо, что GLSDB включены в новый пакет американской военной помощи Украине, но подчеркнул, что боеприпасы предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что Пентагон должен заключить контракт на их производство, и ориентировочным сроком их передачи Украине может быть осень 2023 года.  

GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерциальное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.

Читайте также: США планируют дать Украине ракеты большей дальности: как это изменит войну с Россией

Сергій Бережний
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