Крылатые бомбы GLSDB армия Украины получит не раньше осени – Bloomberg

Первые поставки крылатых бомб GLSDB производства Boeing-Saab, способных поражать цели на дистанции до 150 км, займут около девяти месяцев после того, как будет заключен контракт на их производство для Украины. Такие сроки назвал представитель отрасли в комментарии Bloomberg.

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GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26, которую можно запускать HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерциальное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.

Поскольку поставки GLSDB будут профинансированы по процедуре Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), это вооружение не будет развернуто в Украине в ближайшее время: его еще нужно произвести на заводах.

Руководство Украины многие месяцы добивается от официального Вашингтона поставок баллистических ракет ATACMS для пусков с комплексов HIMARS/MLRS, способных высокоточно поражать цели на расстоянии до 300 км, чтобы иметь возможность "выбивать" логистические центры и другие военные объекты российских оккупантов в их тылу. На конец января 2023 года Пентагон и Белый дом отвечали отказом на такие запросы.

По словам одного из официальных лиц, пожелавших остаться анонимным, первоначально на этот тип вооружения Boeing будет выделено не более $200 млн. Этот заказ станет первой продажей оружия.

3 февраля Белый дом и Минобороны США объявят, как ожидается, о GLSDB и другой военной помощи Украине, включая противопехотные мины Claymore, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование поддержки ракет Patriot, переносные ракетные установки Mk 153, зимние парки и прочее.

Украина продолжает запрашивать дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16, но в США пока не соглашаются.

Минобороны готово дать "любые гарантии", что ВСУ не будут бить по территории РФ ATACMS.

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Євген Пилипенко

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