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Завтра США объявят новый пакет военной помощи для Украины: там будут "умные" бомбы – FT

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 22:57
Завтра США объявят новый пакет военной помощи для Украины: там будут
Джо Байден (фото - ЕРА)

США отправят в Украину бомбы наземного базирования малого диаметра, которые удвоят нынешнюю дальность удара для украинских сил. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ознакомленные с вопросом источники.

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По данным FT, бомбы будут включены в новый пакет военной помощи на сумму почти $2,2 млрд, о котором будет объявлено в пятницу, 3 февраля.

Дальность действия этих "умных" бомб – 94 мили (почти 150 км), они могут запускаться несколькими видами установок, в том числе HIMARS.

В пакет также войдут компоненты противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы и запчасти для систем, уже находящихся на поле боя.

Ранее также Reuters сообщал, что в новый пакет военной помощи Украине от США впервые будут включены ракеты большей дальности – вероятно, GLSDB.

  • Украина продолжает запрашивать дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16, но в США пока не соглашаются.
  • Резников заявил, что если Украина получит от Запада ракеты с радиусом действия 300 км, то готова дать любые гарантии, что не будет бить по территории РФ.

Читайте также: США планируют дать Украине ракеты большей дальности: как это изменит войну с Россией

Оксана Житнюк
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