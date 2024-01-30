Politico: Нові високоточні бомби великої дальності GLSDB можуть бути в Україні вже завтра

Нова бомба, яка може пролетіти близько 90 миль (близько 145 км), буде на полі бою вже завтра, пише Politico

HIMARS (Фото - Twitter Резнікова)

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності (GLSDB) для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу, 31 січня. Про це повідомило видання Politico, посилаючись на офіційного представника США та трьох інших людей, обізнаних з переговорами.

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Співрозмовники журналістів зазначили, що Україна отримає першу партію бомб малого діаметра наземного базування – абсолютно нову зброю великої дальності, виготовлену компанією Boeing, якої зараз немає в інвентарі навіть у США.

Очікується, що нова бомба, яка може пролетіти близько 90 миль (близько 145 км), буде "значним потенціалом для України", сказав виданню американський чиновник.

"Це дає їм більш глибокий ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнює їхній арсенал далекобійного вогню", – сказав співрозмовник.

Зброя, спільно розроблена компаніями Boeing і Saab, складається з високоточної 250-фунтової бомби (113 кг), прикріпленої до ракетного двигуна. Вона може запускатись із різних наземних установок. Армія США має подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії наземного базування ще немає в арсеналі Штатів.

За словами співрозмовника журналістів в оборонній галузі, армія США контролювала випробування нової високоточної бомби перед тим, як дати дозвіл на відправлення в Україну.

Версію бомби, що запускається з повітря, створили в 2019 році, але, незважаючи на успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакету допомоги.

3 лютого 2023 року Пентагон офіційно підтвердив, що має намір передати Україні бомби GLSDB із системою самонаведення.

Влітку у Пентагоні казали, що це станеться не раніше осені. Проте у листопаді інформагентство Reuters повідомило, що Україні доведеться чекати до 2024 року на отримання першої великої партії авіабомб GLSDB.

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