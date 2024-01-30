Politico: Новые высокоточные бомбы большой дальности GLSDB могут быть в Украине уже завтра

Новая бомба, которая может пролететь около 90 миль (около 145 км), будет на поле боя уже завтра, пишет Politico

HIMARS (Фото - Twitter Резникова)

Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности (GLSDB) для Украины, которая, как ожидается, прибудет на поле боя уже в среду, 31 января. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на официального представителя США и трех других лиц, осведомленных о переговорах.

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Собеседники журналистов отметили, что Украина получит первую партию бомб малого диаметра наземного базирования – совершенно новое оружие большой дальности, изготовленное компанией Boeing, которого сейчас нет в инвентаре даже в США.

Ожидается, что новая бомба, которая может пролететь около 90 миль (около 145 км), будет "значительным потенциалом для Украины", сказал американский чиновник.

"Это дает им более глубокий ударный потенциал, которого у них не было, это дополняет их арсенал дальнобойного огня", – сказал собеседник.

Оружие, совместно разработанное компаниями Boeing и Saab, состоит из высокоточной 250-фунтовой бомбы (113 кг), прикрепленной к ракетному двигателю. Бомба может запускаться разными наземными установками. Армия США имеет подобную версию запускаемой с воздуха бомбы, но версии наземного базирования еще нет в арсенале Штатов.

По словам собеседника журналистов в оборонной отрасли, армия США контролировала испытания новой высокоточной бомбы, прежде чем дать разрешение на отправку в Украину.

Версию запускаемой из воздуха бомбы создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.

3 февраля 2023 года Пентагон официально подтвердил, что намерен передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.

Летом в Пентагоне говорили, что это произойдет не раньше осени. Однако в ноябре информагентство Reuters сообщило, что Украине придется ждать до 2024 года получения первой крупной партии авиабомб GLSDB.

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