Пентагон подтвердил передачу Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB

Пэт Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Politico со ссылкой на двух американских чиновников и двух других людей, знакомых с ходом переговоров, пишет, что Украина сегодня, 31 января, может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию на брифинге.

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"Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки", – сказал представитель Минобороны США.

Politico писало, что Украина получит свою первую партию наземных бомб малого диаметра абсолютно нового оружия большой дальности производства компании Boeing, которой нет даже в арсенале США.

Ожидается, что новая бомба, которая может преодолевать около 90 миль (почти 150 километров), станет "значительной возможностью для Украины", сказал один из американских чиновников.

"Она даст им возможность наносить более глубокие удары, она дополнит их арсенал огневых средств дальнего действия", – добавил собеседник.

По словам Райдера, отправка бомб происходит в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она предусматривает предоставление средств в пределах ранее принятого Конгрессом финансирования на производство новых вооружений для ВСУ.

СПРАВКА GLSDB сочетает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерционное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.



Версию бомбы, запускаемой с воздуха, создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.



GLSDB сочетает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерционное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.Версию бомбы, запускаемой с воздуха, создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.

3 февраля 2023 года Пентагон официально подтвердил, что намерен передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.

Летом в Пентагоне говорили, что это произойдет не раньше осени. Однако в ноябре информагентство Reuters сообщило, что Украине придется ждать до 2024 года получения первой крупной партии авиабомб GLSDB.

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