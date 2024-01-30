Зеленський: З початку 2024 року Росія атакувала Україну 330 ракетами та понад 600 дронами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у соцмережі X заявив, що від початку 2024 року Росія атакувала Україну 330 ракетами та понад 600 безпілотниками. Для протидії новим терористичним атакам Україні потрібен "потужний повітряний щит".

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"Щоб протистояти такому терористичному тиску, необхідний досить сильний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо разом з нашими партнерами. Ми маємо забезпечити контроль України над своїм небом, що також має вирішальне значення для забезпечення безпеки на землі – від позицій на передовій до лікарень і шкіл у тилу", – написав глава держави.

За словами Зеленського, протиповітряна оборона і радіоелектронна боротьба є пріоритетами.

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.



To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2024

29 січня українські воїни збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Луганщині.

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 січня. Сили протиповітряної оборони збили 15 "шахедів".

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