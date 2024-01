Зеленський: З початку 2024 року Росія атакувала Україну 330 ракетами та понад 600 дронами

Президент Володимир Зеленський у соцмережі X заявив, що від початку 2024 року Росія атакувала Україну 330 ракетами та понад 600 безпілотниками. Для протидії новим терористичним атакам Україні потрібен "потужний повітряний щит".

"Щоб протистояти такому терористичному тиску, необхідний досить сильний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо разом з нашими партнерами. Ми маємо забезпечити контроль України над своїм небом, що також має вирішальне значення для забезпечення безпеки на землі – від позицій на передовій до лікарень і шкіл у тилу", – написав глава держави.

За словами Зеленського, протиповітряна оборона і радіоелектронна боротьба є пріоритетами.

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.



To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby