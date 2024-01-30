Зеленский: С начала 2024 года Россия атаковала Украину 330 ракетами и более 600 дронами
Президент Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что с начала 2024 года Россия атаковала Украину 330 ракетами и более 600 беспилотниками. Для противодействия новым террористическим атакам Украине необходим "мощный воздушный щит".
"Чтобы противостоять такому террористическому давлению, необходим достаточно сильный воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим вместе с нашими партнерами. Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле – от позиций на передовой до больниц и школ в тылу", – написал глава государства.
По словам Зеленского, противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются приоритетами.
Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2024
To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby
- 29 января украинские воины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Луганской области.
- Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 января. Силы противовоздушной обороны сбили 15 "шахедов".
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