Зеленский: С начала 2024 года Россия атаковала Украину 330 ракетами и более 600 дронами

Президент Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что с начала 2024 года Россия атаковала Украину 330 ракетами и более 600 беспилотниками. Для противодействия новым террористическим атакам Украине необходим "мощный воздушный щит".

"Чтобы противостоять такому террористическому давлению, необходим достаточно сильный воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим вместе с нашими партнерами. Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле – от позиций на передовой до больниц и школ в тылу", – написал глава государства.

По словам Зеленского, противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются приоритетами.

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.



To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby