ЗСУ відправили у "вічний політ" бомбардувальник Су-34. Збили в Луганській області — Генштаб
Українські воїни збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Луганщині. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у ефірі національного телемарафону.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, літак було знищено під час боїв 29 січня.
У Луганській області бої з росіянами тривають у районі Кремінної.
Вранці військові заявляли, що в тому районі ЗСУ відбили чотири атаки в районах Серебрянського лісництва та Тернів.
ДОВІДКАСу-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дають змогу вести самостійно маневрений повітряний бій з будь-якими наявними винищувачами противника на рівних умовах.
- 22 грудня 2023 року командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.
- Спікер ПС Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.
Читайте також: Зеленський підтвердив, що три російських Су-34 збили в Херсонській області