ЗСУ відправили у "вічний політ" бомбардувальник Су-34. Збили в Луганській області — Генштаб

Винищувач Су-34 (Фото: ресурс окупантів)

Українські воїни збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Луганщині. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, літак було знищено під час боїв 29 січня.

У Луганській області бої з росіянами тривають у районі Кремінної.

Вранці військові заявляли, що в тому районі ЗСУ відбили чотири атаки в районах Серебрянського лісництва та Тернів.

ДОВІДКА Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дають змогу вести самостійно маневрений повітряний бій з будь-якими наявними винищувачами противника на рівних умовах. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дають змогу вести самостійно маневрений повітряний бій з будь-якими наявними винищувачами противника на рівних умовах.

22 грудня 2023 року командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

Спікер ПС Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.

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