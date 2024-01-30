Генштаб: Росія жорстоко штурмує Авдіївку, одночасно веде наступ на восьми напрямках — карта
Російські окупанти ведуть наступ у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють про 70 бойових зіткнень за добу. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки та Піщаного.
Поблизу Кремінної українські воїни відбили чотири атаки в районах Серебрянського лісництва та Тернів.
Під Бахмутом ЗСУ відбили три атаки в районах Іванівського та Богданівки.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 24 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського та Первомайського.
Також провалилися вісім атак у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. Окрім цього, провалилася атака у районі Золотої Ниви.
У Запорізькій області відбито дві атаки в районах Вербового та Роботиного.
Українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, армія РФ вісім разів безуспішно намагалася вибити їх із позицій у Кринках.
Авіація ЗСУ завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також по двох зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники вразили два засоби протиповітряної оборони, чотири одиниці артилерії та станцію радіоелектронної боротьби.
- Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
- Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.
- 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
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