Генштаб: Росія жорстоко штурмує Авдіївку, одночасно веде наступ на восьми напрямках — карта

Мінометники ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти ведуть наступ у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють про 70 бойових зіткнень за добу. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки та Піщаного.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили чотири атаки в районах Серебрянського лісництва та Тернів.

Під Бахмутом ЗСУ відбили три атаки в районах Іванівського та Богданівки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 24 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського та Первомайського.

Також провалилися вісім атак у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. Окрім цього, провалилася атака у районі Золотої Ниви.

У Запорізькій області відбито дві атаки в районах Вербового та Роботиного.

Українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, армія РФ вісім разів безуспішно намагалася вибити їх із позицій у Кринках.

Авіація ЗСУ завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також по двох зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники вразили два засоби протиповітряної оборони, чотири одиниці артилерії та станцію радіоелектронної боротьби.

Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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