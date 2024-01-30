Генштаб: РФ жестоко штурмует Авдеевку, ведет наступление на восьми направлениях — карта
Российские оккупанты ведут наступление в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют о 70 боевых столкновениях за сутки. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки и Пещаного.
Вблизи Кременной украинские воины отбили четыре атаки в районах Серебрянского лесничества и Тернов.
Под Бахмутом ВСУ отбили три атаки в районах Ивановского и Богдановки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, Силы обороны отбили 24 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Невельского и Первомайского.
Также провалились восемь атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой. Кроме этого, провалилась атака в районе Золотой Нивы.
В Запорожской области отбито две атаки в районах Вербового и Работино.
Украинские подразделения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, армия РФ восемь раз безуспешно пыталась выбить их с позиций в Крынках.
Авиация ВСУ нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также по двум зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики поразили два средства противовоздушной обороны, четыре единицы артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
- Вооруженные Силы Украины круглосуточно возводят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.
- Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
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