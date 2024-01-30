Генштаб: РФ жестоко штурмует Авдеевку, ведет наступление на восьми направлениях — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с российской армией зафиксировано в районе Авдеевки

Минометчики ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты ведут наступление в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют о 70 боевых столкновениях за сутки. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки и Пещаного.

Вблизи Кременной украинские воины отбили четыре атаки в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

Под Бахмутом ВСУ отбили три атаки в районах Ивановского и Богдановки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, Силы обороны отбили 24 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Невельского и Первомайского.

Также провалились восемь атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой. Кроме этого, провалилась атака в районе Золотой Нивы.

В Запорожской области отбито две атаки в районах Вербового и Работино.

Украинские подразделения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, армия РФ восемь раз безуспешно пыталась выбить их с позиций в Крынках.

Авиация ВСУ нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также по двум зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики поразили два средства противовоздушной обороны, четыре единицы артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные Силы Украины круглосуточно возводят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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