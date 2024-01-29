ВСУ: Линии обороны строятся круглосуточно. В случае чего есть позиции, которые сдержат РФ
Владимир Фитьо (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины круглосуточно возводят линии обороны на фронте. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны. 

"Целый комплекс сооружений, которые строят круглосуточно на всех ключевых точках, которые определило командование. Работа не останавливается, она ведется и на северных границах", — сказал Фитьо.

Он отметил, что у Сил обороны есть позиции, которые будут сдерживать врага "в случае чего". 

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