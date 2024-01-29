ЗСУ: Лінії оборони будуються цілодобово. У разі чого є позиції, які стримають росіян

Фітьо заявив, що військові цілодобово будують комплекс оборонних споруд на всіх ключових точках

Володимир Фітьо (Фото: скриншот з відео)

Збройні сили України цілодобово зводять лінії оборони на фронті. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.

"Цілий комплекс споруд, які будують цілодобово на всіх ключових точках, які визначило командування. Робота не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах", – сказав Фітьо.

Він зазначив, що у Сил оборони є позиції, які стримуватимуть ворога "у разі чого".

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