ЗСУ: Лінії оборони будуються цілодобово. У разі чого є позиції, які стримають росіян
Володимир Фітьо (Фото: скриншот з відео)

Збройні сили України цілодобово зводять лінії оборони на фронті. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.

"Цілий комплекс споруд, які будують цілодобово на всіх ключових точках, які визначило командування. Робота не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах", – сказав Фітьо.

Він зазначив, що у Сил оборони є позиції, які стримуватимуть ворога "у разі чого".

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