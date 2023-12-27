Фортифікації будуємо посилено, все за планом, Росія сильніша за нас у мінуванні — генерал ВСУ

Тарнавський вважає, що Збройні Сили України не поступаються росіянам у питанні будівництва фортифікацій

Фортифікації (Фото: ЗСУ)

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що будівництво фортифікацій на фронті посилилося. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС News Україна.

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За його словами, головне в обороні — це окопи, бліндажі та укриття, а також підходи до цих укриттів для особового складу та техніки.

"Ці питання проводилися, проводяться, а за підтримки президента посилилися. Тому що посилили ресурси, що залучаються до відпрацювання, визначили конкретні рубежі, а також відповідальність посадових осіб – як військових, так і цивільних. Все проводиться згідно з планом", – сказав Тарнавський.

Він вважає, що росіяни не перевершують українські сили у будівництві укріплень.

"Росіяни в чому переважають? Це мінування ділянок на місцевості. Там, де вони створили інженерні вузли загороджень. Ну і тими бетонними спорудами, які унеможливили швидке просування наших військовослужбовців. Але в основному – це ділянки мінування", – заявив генерал.

Воєначальник підкреслив, що ворог створив багатошарові мінні поля із протитанкових та протипіхотних мін.

"Але ми теж, як мінімум, такі лінії оборонних рубежів виставляємо", – резюмував командувач.

Нещодавно у Генеральному штабі показали фото процесу будівництва фортифікацій.

30 листопада президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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